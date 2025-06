Jedan od uhapšenih lažnih policajaca sa Karaburme, N. D. (42), kako Kurir saznaje, policiji je dobro poznat odranije, s obzirom na to da je još 2009. godine punio stranice crne hronike, kada je ubio radnika kioska Marka Stepića (23) iz Velike Ivanče i to zbog novčanice od 500 dinara!

Da ovo osumnjičenom N. D. nije prvi put da ima problema sa zakonom govori i činjenica da je on već robijao zbog najtežeg krivičnog dela. Naime, N. D. je 5. septembra 2009. godine ubio radnika kioska Marka Stepića (23) iz Velike Ivanče i to zbog pocepane novčanice od 500 dinara!

On i još jedan muškarac lažno su se predstavljali kao policajci, kada su nasilno "pretresli" jednu devojku koja je kasnije ispričala za medije da su je zgrabili i oborili na tlo zbog čega je onda počela glasno da doziva pomoć u nadi da će je neko na ulici ili u okolnim zgradama čuti.

- Rekli su da se radi o rutinskom pretresu i da su policajci koji patroliraju u civilu. Gurnuli su me u ulaz zgrade i oborili. Zbog šoka i adrenalina sam se i dalje otimala pokušavajući da ustanem, dok me je jedan od njih držao na tlu. Odmah sam tražila da pokažu značke i oni su posegnuli za džepovima naizgled pokazujući nešto, međutim, usled otimanja i obaranja nisam mogla jasno da vidim šta vade i da li uopšte vade bilo kakav predmet. Dozvolili su mi da se uspravim i ustanem zbog "lakšeg pretresa", ali su me sve vreme fizički držali i grubo gurali od jednog ka drugom. Uzeli su mi sve iz džepova, mobilni telefon, lična karta, bankovna kartica, novac koji sam imala u kešu, slušalice i punjač. Međutim, sve vreme su insistirali da kod sebe imam narkotike - ispričala je ona.