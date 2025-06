Optužnicom Višeg javnog tužilaštva zbog učešća u ovom jezivom zločinu obuhvaćena je i jedna maloletnica ali se protiv nje vodio poseban postupak, dok je Dejan Petrović iz Dudulajca, koji je takođe bio deo ove grupe, priznao krivicu i osuđen je na dve godine zatvora . On se teretio da je nesrećnoj devojci koju je ova grupa držala kao roba nalazio muškarce za seksualne odnose koje su naplaćivali.

Kako je utvrđeno tokom sudskog postupka, oni su od aprila do avgusta 2021. godine povezali u grupu radi trgovine ljudima.

- Danica Bajramović je žrtvu vrbovala preko Fejsbuka tako što ju je dovela u zabludu da će joj čuvati decu i pozvala je da dođe u njihovu kuću u Aleksincu . U kući je bio i Zoran Bajramović, pa je Danica ubeđivala devojku da sa njim ima seksualni odnos. Kada je devojka to odbila, Danica ju je istukla. Njihov prijatelj Oliver je sutradan dvadesetogodišnjakinju odveo u kuću Zorana i njegove supruge Egzone Tatari i sa njom protiv njene volje, imao seksualni odnos. Kada je devojka pokušala da ode, Egzona je tukla rukama i nogama i polivala je hladnom vodom. a Oliver i Zoran su joj pretili da će je ubiti. Prinudili su je da u hotelu i njihovom kombiju pruža seksualne usluge što su naplaćivali po 1.500 dinara a novac su uzimali njih dvojica - opisao je prilikom izricanja prvostepene presude sudija Miško Radivojević zbog čega sud smatra da su okrivljeni izvršili trgovinu ljudima.

- Kada su stigli u selo, terali su devojku da ima seksualne odnose sa nekim muškarcima što je ona odbila. Zatim je Zoran ispred tamošnje prodavnice otvorio vrata kombija, skinuo veš i pred brojnim svedocima je naterao da ga oralno zadovolji. Onda su je odveli u selo Dudulajce gde im je Danijel Zdravković dozvolio da koriste njegovu kuću kako bi tamo podvodili devojku. On je sa njom takođe mao seksualne odnose a tražio je od Zorana i Olivera da dozvole i njegovom rođaku da zlostavlja devojku i to besplatno kao nadoknadu za korišćenje kuće. U pronalaženju mušterija za seks sa žrtvom uiključili su i Dejana Petrovića koji se branio da je to morao da učini jer su pretili da će mu napasti porodicu - kazao je sudija Radivojević.