Uhapšeni su J.Č, D.A, V.S, B.Č, B.T, D.S, A.S, A.S, M.R, Z.V, I.P, Đ.R, Ž.B, LJ.I, S.Š, M.O, D.B.K. i V.K.

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.

Postoje osnovi sumnje da su J.Č, D.A, V.S, M.T, A.S, B.Č B.T, A.S, D.S. i još četiri lica koja su trenutno nedostupna, u periodu od 15. septembra 2021. do 26.jula 2023. godine kao grupa, prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.