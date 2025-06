Tinejdžer je, podsetimo, kobnog nedeljnog popodneva bio na jezeru sa nekoliko prijatelja. Prema rečima očevidaca, Arnold je ušao u jezero i u jednom trenutku ga je, kako se sumnja, najverovatnije uhvatio grč u nozi. Prijatelji koji su bili sa njim pokušali su da mu pomognu, ali bezuspešno, jer je on tada navodno, doživeo napada panike. Naime, dok su prijatelji pokušavali da ga izvuku na površinu vode on ih je u panici potapao tako da ni oni nisu mogli da dođu do daha. Usledio je najgori mogući scenario - tinejdžer se udavio.