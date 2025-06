"Kad sam ostala u drugom stanju, bio je to za mene veliki šok, a on je bio presrećan. Rekla sam roditeljima sta se desilo i oni su bili protiv porođaja, prosto, nisu želeli da se udam za takvog čoveka. U tom momentu ni ja nisam to htela. Pogrešila sam, nisam krivila njega, već sebe. Ponavljala sam da je kriminalac i da će ga kad-tad ubiti. Zvonko je opet govorio da će se ubrzo promeniti i nije mi dao da abortiram. Ipak, nekoliko dana pre nego što ću to uraditi, rekao je da uradim šta ja mislim da je najpametnije. Odlučila sam", ispričala je Olivera.

"Dogovorili smo se da odemo na more, roditelji me nisu puštali, ali kad voliš nekog ne može ni Bog da ti zabrani. Vratila sam se kod njega, u stan njegovog ’klinca’ iz ekipe i ovaj nas je odvezao kolima do stana. Čim je ušao, počeo je da me bije i maltretira. Non-stop je govorio 'ubila si mi dete, ne voliš me'. Tukao je i tog svog momka Marka koji je sve vreme bio prisutan", navela je tada Vujčićeva, opisujući momenat kad je u ruke uzela pištolj.