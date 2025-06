Sudsko veće Apelacionog suda u Beogradu doneo je odluku i zatvorilo za javnost sednicu koja je zakazana za danas povodom odlučivanja o žalbama na presudu Miljane i Vladimira Kecmanovića, majke i oca dečaka-ubice, koji je 3. maja 2023. počinio jezivi masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru

U toku je javna sednica Apelacionog suda u Beogradu na kojoj se odlučuje o žalbama na presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima ubice koji je počinio nezapamćen masakr u "Vladislav Ribnikar".

Podsetimo, roditelji ubice su krajem decembra prošle godine osuđeni na ukupno 17 i po godina zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloletnog sina, dok je otac dodatno osuđen i za teško delo protiv opšte sigurnosti.

Međutim, oni sada traže da ih Apelacioni sud oslobodi krivice ili, bar, da presudu ukine i naloži novo suđenje. U isto vreme, tužilaštvo se takođe žalilo i to zbog visine kazne i dela presude kojom je majka oslobođena za deo optužbi.

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" razgovarali na ovu temu bili su Slađana Nedeljković, novinar Kurira, Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije" i Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma „Sremska Mitrovica“ i Boža Spasić, stručnjak za bezbednost.

Foto: Kurir Televizija

- Sednica će biti najverovatnije zatvorena za javnost, iako su pušteni svi, pa i novinari u Apelacioni sud na tu sednicu, odlučeno je po predlogu odbrane da ona bude zatvorena za javnost i ja bih napomenula da se na ovoj sednici nije pojavio otac dečaka koji je 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu ubio devet učenika i školskog člana obezbeđenja. Ono što smo takođe uspeli da saznamo, jeste da su pored odbrane Kecmanovića, prisutni i advokati koji su u ovom postupku zastupali oštećene, odnosno članove porodica ubijene dece - kaže Nedeljkovićeva i dodaje:

- Odbrana je tražila i izuzeće tužioca i da se o tome takođe odlučuje. U ovom postupku majka i otac dečaka, koji je počinio masakr, traže smanjenje njihovih kazni. Da podsetimo, prvostepenom presudom, majka dečaka osuđena je na tri godine zatvora, dok je otac osuđen na 14, što bi u zbiru značilo 17 godina zatvora. U to bi se uračunalo i vreme provedeno u pritvoru kada je u pitanju dečakov otac. I još jedna osoba koja je takođe među optuženima, to je instruktor streljane, koji je, da podsetimo, na samom početku ovog suđenja dao pogrešan iskaz, odnosno neistinit iskaz i on je takođe po žalbi zahtevao da mu se smanji kazna.

Foto: Kurir Televizija

Marković smatra da se slučaj namerno razvlači kako bi se smanjile kazne, koristeći pravne manevre poput traženja izuzeća tužioca, a zatvorenost sednice vidi kao znak nesigurnosti sudstva i pokušaj da se izbegne pritisak javnosti.

- Ništa spektakularno ne očekujem, zaključio sam da se traži vreme da se ovo sve sagleda. U Srbiji se sve pamti do sledećeg četvrtvka, ali ne smemo dozvoliti da ovo ode u zaborav. Advokatima treba vreme, sve kad bude sagorelo, uspeće Apelacioni sud. Ali, čim nisu želeli da javnost bude pristuna, to znači da nisu sigurni oni sami i mislim da će se smanjivati kazne jer da je sve to čisto, za mene bi bila otvorena sednica. Ovo je sada jedna taktika advokata, koji traže izuzeće tužioca, da bi se ponovo dobilo na vremenu. Naš je zakon pun rupa i kroz te rupe polako svi izlaze. Tako da je sada jedna rupa to izuzeće tužioca, što je naravno pravno moguće. Mislim da će im odobriti to i da će smanjiti kaznu roditeljima ubice - kaže Marković.

Ivković smatra da je dečak koji je počinio zločin trebalo odmah da bude sankcionisan, bez odlaganja, i da odgovornost ne treba prebacivati na roditelje

Foto: Kurir Televizija

- To se trebalo završiti tog dana. Kod mene u KP domu su morali da postoje red, rad i disciplina. Ako neko sa 13 godina učini takvo monstruozno delo, to se mora odmah taj završiti, jer posle idu smene sudija. Vežite ga i vodite ga. Treba da vidimo ko nam vaspitava decu. Mali je kriv što je to uradio i morao je biti na licu mesta sankcionisano. Sad su krivi roditelji? Pa nisu, on je uzeo 10 života a njemu je samo uzeta sloboda. Njega će kupiti Englezi i Francuzi, jer im treba takva vrsta ubice - rekao je Ivković.

Spasić smatra da je ovaj slučaj prekretnica jer prvi put i roditelji snose odgovornost za postupke svoje dece, što izaziva snažne emocije u društvu.

- Ove presude su istorijskog značaja. Prvi put ili nekako kažem oblikovano i roditelji počinju da odgovaraju za postupke svoje dece, dakle sa velikom pažnjom, svi smo to pratili. Čim se spomene taj slučaj Ribnikara u celoj Srbiji, zapravo u celu Srbiju se unese neka nervoza i ružan neki osećaj. Ovi advokati što traže izuzeće mogu da dobiju ništa, ali naprosto postavlja se pitanje gde je tu pravda. Ono što čujemo od tih roditelja nesrećnih, za njih nema pravde, nikad neće biti pravde. U svakom slučaju očekujem da sud potvrdi, u najmanju ruku da potvrdi ove presude koje su donete - kaže Spasić i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

- Nisu to male kazne. Mi još uvek pokušavamo da pronađemo pravu meru na koji način kazniti roditelje za postupke svoje dece. Za mene je velika enigma uloga majke kojoj se stavlja na teret da je zanemarivala dete, sa druge strane, otac ga je nazivao psihopatom i tako dalje. Ako ti dete ode u toalet, već gledaš što se zadržalo toliko u toaletu, a ne da dete barata pištoljima, municijom i tako dalje. Znači, nema nikakvog opravdanja. Zapostavljanje svog deteta, proizvelo je jednog velikog, velikog ubicu sa i ostalim elementima.

S obzirom da je u toku čitanje presude, jasno je da se suđenje privodi kraju i da je sud najverovatnije doneo konačnu odluku:

- Najnovija informacija je da je najverovatnije sudsko veće odbilo da se izuzme iz postupka tužilac, s obzirom da je u toku čitanje presude. Presuda je skoro na 200 strana ispisana i biće pročitana najverovatnije do detalja. Prošlog puta nisam videla da se majka okrenula ka roditeljima koji su izgubili decu, niti otac. Nisu pogledali te ljude koji su izgubili decu. Oni znači ne priznaju krivicu.

