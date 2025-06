"Mislila sam da će bol proći kako vreme prolazi, ali svakim danom mi je sve teže i teže. Spremam se za 2. decembar, deset godina otkako je nestala. Hvata me panika kako ću to da podnesem. "

- Pozvala me je tog dana da mi kaže da će doći za vikend. Rekla mi je da je kupila bratu igračku, a da će sestrama ovaj put umesto šminke kupiti brojanice u manastiru. To je bio naš poslednji razgovor - priseća se sa suzama u očima Vesna.

- Policija misli da je moja ćerka živa i da nam jedino preostaje da čekamo da se sama javi i pojavi. Tražila sam je po manastirima, slala mnogo mejlova, nikada nikakav trag, ni pismeni odgovor dobila nisam. Bojim se i patim sve ove godine što nemam nikakve informacije o njoj, ali verujem da je živa i da je najverovatnije u manastiru. U poslednje vreme je čitala Bibliju i citirala mi neke delove. Za slavu mi je govorila da ugasim cigaretu dok gori sveća, jer je to greh. Gasila je muziku na televizoru, jer je greh slušati za neke praznike. To su neke stvari koje su mi probudile sumnju da je otišla u manastir. Ako je to njena volja, ja ću da je poštujem, samo neka mi se javi da znam da je dobro - rekla je neutešna majka.