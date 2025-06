Pomorac Ilija Bogdanović (39) brutalno je ubijen krajem aprila na Cetinju , a sumnja se, da je on još jedna od žrtava rata crnogorskih klanova. Nakon četrdesetodnevnog pomena u novinama osvanule su brojne čitulje u kojima ga porodica i prijatelji i dalje oplakuju.

Bogdanović je ubijen pola sata iza ponoći 24. aprila hicima iz vatrenog oružja u Ulici vojvode Boža na Cetinju i to u trenutku dok je bio u vozilu sa suprugom. Ubice su sasule u njega sedam hitaca, a od zadobijenih povreda preminuo je u cetinjskoj bolnici. Osumnjičeni za likvidaciju su državljani Srbije - Dragan Ilić (45) iz Kragujevca i Mihail Čolović (48) iz Aranđelovca, dok se za Beograđaninom Balšom Piralićem (36) traga i za njim je raspisana i međunarodna poternica.

- Bogdanović je nekoliko dana pre likvidacije došao u Crnu Goru. Pre toga je bio na brodu, navodno na prekookenaskoj plovidbi. U noći ubistva, prema do sada prikupljenim informacijama, sedeo je sa visokopozicioniranim "škaljarcem" u restoranu u jednom prigradskom naselju na Cetinju. Bogdanović je oko ponoći krenuo nazad ka gradu, sa suprugom koja je upravljala automobilom . Egzekutori su ga sačekali na raskrsnici i u njega ispalili hice - naveli su ranije izvori medija i dodali da su egzekutori u Crnu Gori došli dva dana pre ubistva, kao i da su žrtvu pratili ta dva dana.

- S obzirom na to da su osumnjičeni dovedeni u vezu sa škaljarskim klanom, a da je i ubijeni imao kontakte sa ljudima iz iste kriminalne grupe, postavlja se pitanje šta je motiv. Jedan pravac istrage ide ka unutrašnjem sukobu u klanu - objašnjava izvor i dodaje da drugi pravac istrage ide ka tome da su "škaljarci" uz pomoć krtice namamlili Bogdanovića. Motiv ubistva još uvek nije rasvetljen, a ako je reč o unutrašnjom sukobu u škaljarskom klanu, to ne bi bio prvi put da se klan pocepa na dva, navodi izvor i dodaje da se upravo taj scenario dogodio u decembru 2014. kada se do tada jedinstveni klan iz Kotora, koji se zvao škaljarski, podelio na škaljarski i kavački.