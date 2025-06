Jović je zaista dobio krivičnu prijavu zbog narušavanja ugleda i časti, zbog toga što je javno izneo ime čoveka koji je zlostavljao njegovo dete. Sa druge strane, isti taj čovek nalazi se na slobodi, ima potpunu mogućnost da ponovi isto ili slično krivično delo, a dete i dalje ide kod psihologa, ima noćne more, a ranu na duši za ceo život. Postavlja se pitanje da li mi ovakvim nastupom potvrđujemo to da pedofila ima mnogo i da mi njima prosto ne možemo ništa:

- Mnogo mi je žao što je sve to tako, znači posledice nasrtaja na telo deteta su za ceo život. Žene koje prežive seksualno nasilje su na neki način oštećene za ceo život, a da ne govorimo o detetu, znači to je jako široka tema. Sa druge strane, nije tačno da mi ne možemo ništa pedofilima - kaže Bjelac i dodaje:

- Mi možemo vrlo rano da predvidimo ko i kada može da iskazuje devijantno seksualno ponašanje, s tim što mi nemamo razvijene službe i nemamo uopšte razvijenu svest o mentalnom zdravlju kao ni o mentalnom ponašanju koje bi moglo da se detektuje već na ranom uzrastu. Nemamo svest o razvojnoj psihologiji i ne bavimo se time na adekvatan način. A ćerka gospodina će, verovatno, ceo život nositi posledice onoga što je doživela i preživela. To je ono što ne smemo da dozvolimo.

Nekada je vladalo mišljenje da su pedofili muškarci, ljudi koji su aktivni samo noću, koji izlaze iz mraka, presreću devojke na autobuskim ili železničkim stanicama. Međutim, to je sada sa modernizacijom ovog vremena i sa tehnologijom poprimilo mnogo veće razmere. Sve ono što možda država ne radi, uradilo je udruženje Fortis. Predstavnik te organizacije, Pavle Bihali, objasnio je da li je nekada imao problema sa zakonom zbog delovanja:

- Apsolutno je u nadležnosti svakog građana zaštiti ono što ne može da se brani. Tako da, ne, nismo imali problema sa zakonom, imamo jako pristojnu saradnju sa službama u smislu toga da oni ne obstruiraju. Mi ne prelazimo neke granice a oni dozvoljavaju u toj meri nama da radimo i da im dostavljamo podatke koje su im potrebne za procesiranje određenih lica. Ja nisam čuo da je Jović dobio krivičnu prijavu za to što je pominjao imenom i prezimenom pefodila. Pedofil je dobio godinu dana nanogice za 1.8.2. Osim toga što je to dobio i odležao u kućnim uslovima gledajući Netflix, on je nakon toga opet dobio starateljstvo na drugom maloletnom detetu od 7 godina koje je njegovo dete. Od majke koja je majka i zlostavljene devojčice - kaže Bihali i dodaje: