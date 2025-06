Mostarska petlja i ceo potez oko mosta Gazela jedna su od onih mesta na koje žene ne vole da zalaze same. Jedno je od najprometnijih raskršća linija gradskog prevoza i za mnoge obavezno stajalište, a negativnoj reputaciji doprineli su mračni, zavučeni prolazi, stepenice bez osvetljenja, ali ponajviše bivši vojni policajac Dejan Gojković, silovatelj koji je upravo na toj lokaciji presretao svoje žrtve i napastvovao ih. Sa svojim bezumnim nasrtajima započeo je 2010 godine, a devojke i žene je presretao sve do hapšenja tri godine kasnije.

Mete su mu bile sve žene

U to vreme tridesetogodišnji bivši vojni policajac nije birao koga će napasti - mete su mu bile sve žene, nevažno koje starosne dobi, izgleda, a među njima su bile i maloletnice. Uvek bi ih dočekivao na autobuskom stajalištu Mostar, a kada bi odabrao žrtvu, pratio bi je do mračnog stepeništa ili zavučenih prolaza. Uvek je prilikom napada kod sebe imao nož koji bi pokazao žrtvi i upozorio je da bude tiha. Pribijao bi nesrećne žene uza zid ili na zemlju, a onda terao na gnusni čin.

"Nisam mu videla lice jer me je zaskočio sa leđa"

- Nisam mu videla lice jer me je zaskočio sa leđa. U policiji su mi prikazali snimak sigornosnih kamera, a optuženog sam prepoznala na osnovu telesne konstitucije - rekla je jedna od žrtava na suđenju.

Bio je to filmski plan, a glavnu ulogu odnele su hrabre beogradske policajke koje su svake večeri, odevene u civilnu odeću, šetale Mostarskom petljom i pokušavale da ga namame u zasedu. Tako je bilo i u noći kada je uhapšen, a primetila ga je inspektorka Trećeg odeljenja beogradske policije Biljana Petrov.

"Čekali smo ga satima"

- Trebalo je da mi žene sa odeljenja poslužimo kao mamac, ali su nam planove promenili sneg i jak vetar. Rasporedili smo se i satima nemo posmatrali to stepenište - opisivala je tu noć inspektorka Petrov. Znali su policajci da Gojković najpre protrči pored svojih žrtava, a onda ih sačeka na odmorištu stepeništa koje vode ka stanici na Gazeli.

- Iznenada je protrčao i zaustavio se na odmorištu. Instinktivno sam znala: To je on! Potrčala sam preko kolovoza Gazele, preskakala sam automobile i bežala od kamiona koji su mogli da me pregaze. Za mnom su išli koleginica i kolega. Stigli smo ga na tramvajskoj stanici. Nisam osećala strah, samo želju da ga uhvatim - ispričala je Petrov.