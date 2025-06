- Letelo je sve, kamenje, cigle... Čule su se psovke, neki ljudi su vikali "zovite policiju", deca su vrištala... To nije bila kafanska svađa, to je bukvalno bila borba na život i smrt - kamenje, cigle, psovke. Ljudi su vikali "zovite policiju", a deca su vrištala s prozora. To nije bio običan sukob, to je bilo na život i smrt - kaže čovek koji živi u blizini.