- Smatram da je to jedina moguća odluka koju je mogao da donese Drugostepeni sud. Naime, te kazne su svakako mizerne u odnosu na masakr kakav se desio u Mladenovcu. Dakle, smatram da je to pravedno rešenje Drugostepenog suda, ali naravno nismo zadovoljni takvom kaznenom politikom, Krivičnim zakonikom kojim je predviđeno da osobe koje su stariji maloletnici do 21. godine ne mogu odgovarati preko 20 godina zatvora i za najteža dela. Opet apelujem da se ta odredba zakona promeni, jer bi u tom slučaju Uroš Blažić dobio doživotnu kaznu zatvora.