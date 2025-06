Advokat Balijagića po službenoj dužnosti predlog je podneo na izričit zahtev njegovog branjenika kojem je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora zbog teškog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja. Optužnicu protiv Balijagića, koji je za razna dela proveo više od 30 godina u zatvoru, razmatraće veće sudije Dragana Dašića. Podsetimo, nakon skoro mesec bekstva i opsežne policijske potrage u Crnoj Gori i Srbiji, Balijagić je uhapšen u jednom selu kod Priboja.

Za Balijagićem je tragala najpre crnogorska, a potom i srpska policija nakon što je utvrđeno da je prešao granicu i da je viđen u selima oko Prijepolja i Priboja. On se skrivao u jednoj od kuća u koju je provalio, a policiju su do njega doveli tragovi koje je ostavljao u snegu. Balijagić je uhapšen u Srbiji 21. novembra - 27 dana nakon što je počinio zločin u Crnoj Gori. On je 28. novembra sproveden u okružni zatvor u Užicu, kada mu je i određen pritvor.