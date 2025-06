Slušaj vest

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje "vračarskom klanu" na čijem su čelu, prema optužnici, bili Nikola Vušović, poznatiji kao Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, kada su prikazane poruke sa šifrovane Skaj aplikacije, koje prema tužilaštvu šalje Dario Đorđević zvani Dekster i obaveštava okrivljenog Nikolu Kačarevića da je "pao onaj mali za Šarca", misleći na Lazara Ilića i savetuje ga da se skloni na par dana.

Kačarević u daljoj komunikaciji, o tome, prema navodima optužnice, priča sa vođom Nikolom Vušovićem i spominje starletu, inače svoju suprugu, Tamaru Đurić, koja bi inače trebalo da svedoči u ovom postupku.

1/8 Vidi galeriju Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Podsetimo, muž starlete Tamare Đurić, Nikola Kačarević, uhapšen je u novembru 2022. i od tada je u pritvoru. Na teret mu je stavljeno da je svog prijatelja Aleksandra Šarca namamio na sastanak u Tržni centar "Ušće", u kom je Šarac upucan 17. oktobra 2020. Prema navodima optužnice Vušoviću i ostalima je javio mesto na kom su dogovoril da se vide, a za uzvrat je dobio od njih 6.000 evra.

Među prikazanim porukama je i poruka koju je, prema optužnici poslao Nikola Vušović gde opominje Kačarevića da su najavljena nova hapšenja navodeći da "postoji mogućnost da se spomene i Tamara", nakon čega ga savetuje da se skloni.

- Ja se ne plašim za Šarca, plašim se da nam ne opale po godinu, dve zbog istrage, ali ja čuvam još poruke, on je mene zvao u Ušće, ne ja njega.Odneće Tamara Skaj, ako me dignu da može da vam piše. Čupajte me ako dođe do toga, ali mogu samo da ga pu*e, jedino da ja uperim prstom u tebe i ti u mene, ali to nije opcija - piše navodno Kačarević Vušoviću i dodaje:

- Za sada sam u šteku, ne brini, ja sam sada u zavučenoj vikendici, niko ne zna to. Ako me dignu, ja sam istrajan, samo dajte advokate. Oni misle da mogu mene da slome i da dođu do vas. Ja sam se sklonio zbog tebe inače se ne bih ni sklanjao, neću da budem cinkaroš.

Nedugo nakon toga, navodno Kačarević strahuje za svoj život, i kako je prikazano u sudu, prema optužnici, on piše Vušoviću da je čuo priče po gradu da "njegovi hoće da ga ubiju".

- Kažu da sam ja ugrožen jer se Velja tripuje da ga ja nameštam. Cinkaroš nisam, a da robijam znam. Ide priča po celom Bgu da vi hoćete da me ubijete. Kao ovaj iz zatvora poručio da me rešite, zato sam te odmah pitao direktno - piše navodno okrivljeni Kačarević, na šta mu Vušović odgovara: "Ma kakvi, to su laži, čuj kao on to poručio, kao da je on neki bos".

1/7 Vidi galeriju Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages

Na samom kraju, u sudu su prikazane i poruke između, kako je sudija konstatovala, Nikole Kačarevića i još jedne osobe, za koju nije konstatovano o kome je reč, iako se pretpostavlja da je reč o njegovoj supruzi, starleti Tamari Đurić, s obzirom na prikazane poruke i poslate fotografije.