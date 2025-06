- Veliki strah je zavladao među nama. Ovo je miran, mogu slobodno reci seljački kraj, bavimo se poljoprivredom, ovde živi pošten narod. Noćas se čula i pucnjava, plašim se da je sve to povezano, kao da nam je zlo pokucalo na vrata - kaže za Kurir zabrinuti meštanin.

- To je mogao da bude bilo ko, ali ja vas uveravam, da se svi ovde međusobno poznajemo i da bismo znali da je čovek odavde, to je sigurno neko iz Lazarevca, ali možemo samo da nagađemo. To u krajem slučaju i nije bitno, jedan život je ugašen, njega da vratimo ne možemo, ali šta će biti sa dečkom i devojkom koji su našli telo, oni su preživeli traumu, teško njima - navela je u jednom dahu prestravljena komšinica.