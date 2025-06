"Tukao me je, pretio mi smrću, govorio da ako krene da me udara – neće stati, jer je na uslovnoj slobodi i nema šta da izgubi"

Slušaj vest

Nasilniku koji je dva puta pretukao svoju 43-godišnju suprugu produžena je mera zabrane prilaska, a šta će onda uslediti ostaje neivesno. Iz tog razloga žrtva i dalje živi u strahu za sopstveni život, ali i živote svoje dece.

Ovoga puta ona je odlučila da skupi hrabrost i da svoju ispovest podeli sa gledaocima emisije "Crna hronika".

- Prve batine sam dobila krajem 2022. godine.I nisam uspela da dođem do telefona da pozovem policiju. Zvala je moja ćerka. Međutim, moj muž je, nakon što je moja ćerka pozvala policiju, izudarao sebe i prijavio da sam ja prebila njega. Vodio se paralelno proces protiv mene i njega da se utvrdi ko je nasilnik. To je ostavilo duboke posledice po mene, jer ja nisam nasilna osoba. Krivična prijava protiv mene je odbačena. Proces protiv njega je vođen od kraja 2022. i u aprilu 2024. je osuđen uslovno, dobio je dve godine uslovne kazne, odnosno, ako prekrši, šest meseci zatvora - kaže sagovornica i dodaje:

- U međuvremenu mi je pokazao da se promenio, da ide na psihoterapiju, dokazao promene. S obzirom na to da imamo zajedničkog malog sina, kome je otac nedostajao, nekoliko meseci smo komunicirali i dokazao je da se zaista promenio. Počeli smo ponovo da živimo zajedno u martu 2024. godine. Tokom cele 2024. godine ponašao se kao čovek kog sam zavolela. Negde u decembru 2024. počinju promene – ljubomorne scene, zahtevanje nekih radnji u kući, iako ja radim od kuće. Opravdavao je da sam agresivna kad ga sin budi, pošto on radi noćne smene, znao je da podigne pesnicu na sina dok ga budi. Kada mu skrenem pažnju da ne sme to da radi jer dete oseća strah, kaže da se toga ne seća.

Foto: Kurir Televizija

Sagovornica kaže da je nakon pomirenja sa suprugom trpela svakodnevno psihičko i emocionalno nasilje, da je on kontrolisao njeno ponašanje, ponižavao njen rad, branio joj da tuguje za preminulom majkom, i pretnjama sprečavao svaki pokušaj da napusti brak.

- Kada ga ja budim, podigne pesnicu i na mene – opet kaže da se ne seća. Uvek je izgovor da se ničeg ne seća. Kada smo se pomirili posle batina iz 2022, rekao je da se ničeg ne seća. U januaru i februaru su se nastavile svakodnevne, sitne, ali iscrpljujuće situacije. U toku dana stalno su se vrteli isti problemi – da je cela kuća na meni, da ja brinem o deci, a njemu je samo bitan posao, novac, da ima da jede. Nepoštovanje mog posla i mog truda oko dece. U martu 2025. je unapređen, dobio je višu funkciju. Tada se njegovo ponašanje naglo menja. Počinje da izražava da je moćan, da voli da maltretira ljude na poslu, da voli što je sad šef. Kaže da obožava da radi od 4 do 6 ujutru, kako bi dominirao.

- Svako moje ustajanje, čak i odlazak do toaleta, tretira kao nepoštovanje. Kažnjava me jer ga ne slušam. Kada se vratim iz toaleta, traži da nastavim razgovor jer je "malo prekinuo da priča", iako je pričao satima. Kažnjena sam tako što ne smem da ustanem dok on ne završi priču, odnosno dok ne zaspi. Majka mi je preminula u septembru. Nisam smela da tugujem jer on ne može da podnese moje suze. Morala sam da se suzdržavam. Znajući da neće lako prihvatiti moj odlazak, jer se ponašao nasilno kad god sam spomenula razvod, više puta sam pokušala da predložim razvod mirnim putem. On je govorio da sa njim nema mirnog razvoda, da će me uništiti, blokirati sa svih strana – što je i uradio. Govorio je da će iskoristiti sve svoje veze i pretio, čak i smrću.

"KAZNIO MI JE JER SAM PLAKALA ZA PREMINULOM MAJKOM" Žrtva nasillja od strane supruga otvorila dušu u emisiji "Crna hronika": Tukao me je i pretio smrću! Izvor: Kurir televizija

Sagovornica navodi da je, želeći da obezbedi mirnije okruženje za svoju decu, osmislila način da se odvoji od partnera i preseli u novi dom:

- Onda sam smislila plan da nađem drugi stan. Želela sam da decu razdvojim jer sin kreće u prvi razred osnovne, a ćerka u prvi razred srednje škole – trebalo im je odvojeno. Našla sam stan gde bismo mi spavali u dnevnoj sobi, računajući da će psihički izdržati najviše sedam dana. Uselili smo se 18. maja. Dan ranije, 17. maja, doživela sam fizički napad na parkingu, koji je i snimljen. Tukao me je, pretio mi smrću, govorio da ako krene da me udara – neće stati, jer je na uslovnoj slobodi i nema šta da izgubi. Plakala sam, niko nije reagovao, iako su ljudi prolazili i čuli - rekla je sagovornica i dodaje:

- Sustigao me je, ugurao u auto, zaključao vrata i rekao da idemo kući. Plakala sam ceo put, pokušala da se priberem pred kućom da deca ne primete u kakvom sam stanju. Govorio je da će "puknuti", da će ubiti bilo koga, pominjao čak i prijatelje, provocirao ih da se potuku. Kada smo se preselili, priznao je da je ranije dok nismo bili zajedno – uzimao drogu, dilovao. Tada sam počela da shvatam s kim zapravo živim. Od 18. maja kod njega počinju drastične psihičke promene – paranoja, ubeđenja da sam mu sabotirala auto. Nisam znala ni kako se to radi, niti zašto bih to radila.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs