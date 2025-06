- Tada su krenule sve nesuglasice između nas dvoje, u stvari u toj zajednici u kojoj smo živeli sa njegovim roditeljima, bratom i njegovom ženom, decom, babom i dedom u Beogradu. Da znate da to postoji u Beogradu. Ja sam tada pokušala da prvo rešim to. Mi smo izašli privatno da živimo van te zajednice, međutim on to nije mogao da prihvati i to se manifestovalo tako što sam ja iz tri svađe dobila šamar. Kažu da je šamar lakše nasilje. Ja sam to prijavila, ali je on pokušavao na sve načine mene da vrati i ja sam popustila i zbog deteta povukla tu prijavu i vratila se tada jer je ona tada imala nepune dve godine. Nikad više se nije desilo to fizičko nasilje, ali psihičko traje do dana današnjeg - započela je svoju ispovest pred kamerama Kurira.