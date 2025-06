Prema optužnici, Nikola Kačarević, starletin muž, imao je ključnu ulogu u likvidaciji Aleksandra Šarca u garaži TC "Ušće" u oktobru 2020. godine. On je, kako tvrdi tužilaštvo, namamio Šarca na lokaciju, a zatim te informacije prosledio ubicama. Za ovu "uslugu", prema navodima tužilaštva, Kačarević je bio plaćen 6.000 evra. Nakon toga, Šarac je brutalno likvidiran, ubica je pobegao, a ceo napad zabeležen je sigurnosnim kamerama.

- Suprug i ja smo doručkovali u restoranu na Banovom brdu i onda je usledio poziv Nikole Kačarevića oko podneva, zvao je mog supruga da se vide u "Ušću". Znam da je u to vreme moj suprug izbegavao da izlazi i mislim da je Nikola predložio da se nađu tamo. Suprug me pitao da li nam je dete slobodno da povede i njega, pošto će Nikola povesti sestrića. Međutim, kasnije je odlučio da ne povede dete. U isto vreme, dok su oni bili u "Ušću", Nikolina supruga Tamara Đurić i ja smo bile na ručku - ispričala je ranije pred sudom udovica ubijenog Šarca, Sanja Šarac koja se inače i danas pojavila u sudu.

U još jednoj Skaj komunikaciji pominje se da je Kačarević, navodno preko Tamare, mogao da dođe do botulinum toksina, odnosno botoksa, supstance koja se koristi u estetskoj medicini, ali i kao smrtonosni otrov u većim količinama. Navodno je postojala ideja da se ta supstanca iskoristi za likvidaciju jednog od članova klana koji je postao "sumnjiv". Iako za sada nema dokaza da je Tamara imala saznanja o tome, tužilaštvo ispituje sve okolnosti.

Vušović: Treba da se nabavi nešto, ako je Tamara dobra sa nekim doktorom plastičnim hirurgom, platiću, ne pitam. "Botolinum toksin", to se koristi za botoks. Treba da nije prerađeno, ne pitaj svakog. To je najjači otrov koji postoji, pitaj nekog od poverenja, to je za Debelog.