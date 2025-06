Slušaj vest

Marko Božović, prijatelj okrivljenog Nikole Kačarevića, kome se sudi kao pripadniku grupe Nikole Vušovića a koji je, prema tužilaštvu, "namestio" druga Aleksandra Šarca u tržnom centru Ušće gde ga je pripadnik iste kriminalne grupe Lazar Ilić upucao, ispričao je danas pred Specijalnim sudom šta se dogodilo 17. oktobra 2020. godine kada je ubijen Šarac, sa kojim se zajedno sa Kačarević našao u tržnom centru malo pre nego što je likvidiran.

U sudu je nastala prava drama kada se za reč javio okrivljeni Kačarević, rekavši da svedok Marko jeste njegov prijatelj, ali da "nije tačno ovo što je ispričao danas".

Ubijeni Aleksandar Šarac u njegova supruga Foto: Printscreen Instagram

- Kobnog dana ja sam došao u stan kod Nikole i Tamare da im pomognem da montiraju neki ormar. Prilično sam siguran da su u stanu bili Tamara, spremačica i još jedan prijatelj Dejan Palić zvani Makarona, ali ne mogu da se setim da li je Kačarević bio u tom momentu u stanu. Znam da su falili neki delovi, Nikola je otišao da kupi, onda je došao u stan, pričao je na telefon sa Šarcem, dao mi ga je na telefon, ja sam razumeo da su se njih dvojica već dogovorili da idemo u Ušće, ali ja sam rekao Šarcu da nisam prikladno obučen i da ne bih išao, bio sam u trenerci i starim patikama - započeo je svedok inače dugogodišnji prijatelj ubijenog Šarca i Kačarevića.

- Na kraju smo otišli ipak do Ušća. Nikola je vozio na putu do Ušća, ne mogu da se setim da li je pričao sa nekim telefonom, niti da li je kucao nekome poruke, ali nigde se nismo zaustavljali. Onda smo se našli sa Šarcem, otišli smo u Valter da jedemo ćevape, sišli smo dole zajedno, otišli do apoteke, neko od njih je trebalo nešto da kupi i onda smo se rastali, Šarac je otišao u prizemlje, a mi na drugu stranu. Vratili smo se onda u stan, pozvonio mi je telefon, zvala me drugarica i rekla da su ubili Šarca, ja sam joj rekao "ma nemoguće, sad smo bili zajedno" - ispričao je Kačarevićev prijatelj i dodao da ne može da se seti da li je kod Nikole bilo promene raspoloženja tog dana.

Okrivljeni Nikola Kačarević i njegova žena, poznata starleta Tamara Đurić Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Okrivljeni Kačarević se potom oštrim rečima obrušio na prijatelja, tvrdeći da ne govori istinu, te je sudija morala više puta da ga opomene.

- On je moj prijatelj, ali imam primedbe na ovo što je ispričao. Mislim da je on permutovao dane. Nije tačno da sam ja tog dana kada je ubijen Šarac bio u stanu i nije tačno da je Dejan Palić bio u stanu. U njegovom iskazu ništa nije tačno. Šarac je zapeo da dođemo u Ušće, hteo je da kupi detetu igračku - rekao je Kačarević, na šta se nadovezao i ispitani svedok rekavši da nema šta da doda na to i da ne može da se seti tačno.

On je nakon toga rekao da su se njih trojica i njihove supruge često družili, kada je potvrdio i da su imali zajedničku grupu na whatsapp-u koja se zvala "Samo vas posmatram", a čija je sadržina poruka prikazana danas u sudu gde se vidi da su se tu dogovarali oko viđanja.

Inače, Kačarević se sumnjiči da je imao ključnu ulogu u likvidaciji Aleksandra Šarca u garaži TC "Ušće" u oktobru 2020. godine. On je, kako tvrdi tužilaštvo, namamio Šarca na lokaciju, a zatim te informacije prosledio ubicama. Za ovu "uslugu", prema navodima tužilaštva, Kačarević je bio plaćen 6.000 evra.

Pored Kačarevića, optuženi su i vođe klana Nikola Vušović zvan Džoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer, ukupno 45 osoba, dok je 17 članova u bekstvu. Vračarski klan se, podsetimo, tereti za ubistva, Aleksandra Šarca, Dragana Ristića Čađe, Aleksandra Halabrina, kao i šest pokušaja ubistava, među kojima su i napadi na Lazara Vukićevića i Samira Divljanovića.

Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Svedočili i vlasnici stana gde su pronađeni tragovi ubice Šarca

Prethodno su u sudu svedočili i vlasnici stanova koje su, kako tvrdi tužilaštvo, pripadnici klana koristili u vreme likvidacije Aleksandra Šarca. Prvi stan je, prema optužnici, za Lazara Ilića koji je optužen da je pucao u Šarca, iznajmio okrivljeni Strahinja Savić u Bulevaru oslobođenja.

- Stan je od mog kuma, ja sam mu pomagao u iznajmljivanju, nalazi se preko puta Franša u Bulevaru oslobođenja. Dečko je preko bookinga iznajmio stan, došao je kao po dogovoru po ključ, sećam se samo da je rekao da se zove Lazar. Posle me preko poruka pitao da li može da produži još sedam dana čini mi se, ali nije moglo toliko, jer smo imali druge rezervacije. Ja sam jedino kontakt sa njim imao kada sam išao do stana da odnesem peškire. On je onda napustio stan, a posle par dana kontaktirali su me iz policije, išli su da pretresu stan, ja sam prisustvovao tome, posle sam dao i iskaz. Ne mogu sada prepoznati, imao je tetovažu neku na ruci, atletske građe, onako žilaviji, visok možda oko 190. Kuma mi je pokazala sliku njegove lične karte, ali ne mogu da se setim detalja - rekao je svedok Pavle Džambasanović.

Lazar Ilić označen kao egzekutor Aleksandra Šarca, služi kaznu u Crnoj Gori zbog planiranja ubistva visokopozicioniranog "škaljarca" Foto: Kurir

U sudu su zatim prikazane i fotografije iznajmljenog stana koje su izvedene pred sudom kao dokazi, kada je svedok potvrdio da se radi o tom stanu, ali da lice, čija je slika prikazana u sudu iz tog stana, ne može da prepozna, s tim da bi, kako je rekao, mogao biti to onaj kome je predao ključeve.

Drugi svedok čiji je sajt koji se bavi rezervacijama stana na dan, Zlatko Vuković, rekao je kratko da ne zna kome je drugi stan iznajmljen tog 17. oktobra kada je Šarac i likvidiran, s obzirom na to da, prema njegovim rečima, on samo poveže osobu koja iznajmljuje sa osobom čiji je stan.