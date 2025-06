- Na samom početku suđenja, pre svedočenja ostalih svedoka koji su se pojavili, od kojih jedan nije došao, Luka Nikolić izneo je primedbe na ovaj sudski postupak. Pre svega on je rekao da ne postoje validni dokazi da njegov klijent Nikola Kačarević, inače suprug Tamare Đurić, stoji iza nadimaka na Sky aplikaciji Sosa, ali i drugog nadimka koji se pominje u drugim Sky prepiskama, a to je Lucifer. Takođe, naveo je i da smatra da su došli do toga u sudskom postupku da se odbrana brani umesto da brani okrivljene. Luka Nikolić je naveo da ne postoje validni dokazi da su pojedini članovi ove kriminalne grupe obučavali jedni druge u streljanju, jer kako kaže, ni za ubistvo Aleksandra Šarca nisu potvrđene ostale lokacije koje se u optužnici pominju.