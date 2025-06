- Meni su ponudili gradski lokal Ineks u zakup, svaki dan neko nudi lokal, jer misle da ja mogu napraviti dobar ugostiteljski posao. Papić mi je ponudio lokal, ja mislim da se zove Aleksandar. Ja sam rekao okej zanima me. Onda se ništa nije dešavalo par meseci. Čuo sam da su i drugi ljudi zainteresovani. Onda su došli Velja, Mare i Teša. Tešu sam tad prvi put upoznao, on mi je rekao da on drži taj lokal sa tim Italijanom. Teša mi je predložio da ih isplatim i da završimo s tim - rekao je Aca Bosanac i dodao da su sa Tešom uglavnom zajedno dolazili Marko Miljković i Veljko Belivuk, a kako kaže, po pare je posle sam došao Dejan Tešić.

Prethodno se za sudakom govornicom našao i svedok Eduardo Salvatore Lo Jakon, koji je ispričao kako je došlo do primopredaje lokala koji je bio u njegovom vlasništvu dugi niz godina, s obzirom na to da se radilo o porodičnom biznisu.

- Samo je Marko pričao sa mnom, bio je vrlo jasan, rekao mi je: "Rekli su nam da prema tebi budemo blagi." Bio je neprijatan razgovor, svi su malo jači, njih petorica su došli, bukvalno sam sedeo između njih, u sredino. Meni je to bila tenzija. Tražili su 300 hiljada evra, ja sam čuo da su dobili novac od Kajmakovića, to sam čuo od Dejana Tešića. Cela priča oko lokala je dugo trajala, od jula prethodne godine, tad sam čuo da se Papić nameračio na taj lokal. Pa sam ja zvao Tešića, on je moj dobar drug, da mi pomogne u toj situaciji. Ali znam da tad kad se sve to dešava nisu bili u kontaktu njih trojica. Tešić se tada plašio Belivuka i Marka.

Dakle, Kajmaković i Papić su angažovali Belivuka i Miljkovića, to su mi rekli oni. Ja sam samo izašao iz lokala na kraju, potpisao sam primopredaju lokala, ali ja nisam dao nikakav novac. Ja kad sam to potpisao, više nisam bio direktor. Miljković mi je dao 15 hiljada evra u dva narata, a rekao je da je dobio od Papića za mene a trebalo je 100 hiljada evra, toliko mi je obećano.