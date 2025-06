Tog 29. juna Najdan je otišao do prodavnice po hleb i zadržao se neko vreme, a onda ga je prema kući povezao traktorom komšija Zvonko Đ.(53). Na nekoliko stotina metara od kuće, desni manji točak je naišao na neku rupu koja je blago bila zakopana zemljom. Guma je skliznula i obojica su sletela u ambis. Prema pretpostavkama, traktor se prevrnuo i verovatno pao na njih obojicu. Za Najdana nije bilo spasa, a Zvonko Đ. je hitno prevezen u bolnicu sa teškim povredama opasnim po život i odmah je priključen na mehaničku ventilaciju zbog povreda grudnog koša. Nekoliko dana je bio u indukovanoj komi, nakon čega je i on preminuo i postao druga žrtva nesreće kod Jasenovika.

- Roditelji su nam davno umrli. Ja sam se udala u selo Mekiš, a on je ostao ovde i nije se ženio. Radio je tu i tamo da zaradi nešto, pa vidite i kuća kakva nam je trošna. To je bio "melem na ranu čovek". On je uvek išao peške... Ne mogu da shvatim da mi je brat poginuo, kao da mi je neko iščupao deo srca. On nikada nikoga nije uvredio, ma koliko problema da je imao, on je sve s osmehom prevazilazio. On je od onih ljudi koji je svima pomagao samo sebi nije hteo da pomogne. Kad sestra izgubi brata, nema gore - ispričala je tada Nadica Prokić za Kurir.