- Bio je divan momak, vredani radan, večito nasmejan i večito je druge zasmejavao. Ne postoji osoba kojoj se zamerio, voleo je da pomogne i uvek je bio tu za sve. Imao je velike planove, do sad bi se sigurno i oženio. Dačina majka svakog dana gleda njegove slike, kao i svaka majka, čeka da joj se sin odnekud vrati, teško je gledati kako čovek diše, a više ne živi - kažu meštani Dubone.

- Sa ovim se niko od nas nikada neće pomiriti. Najteže nam je palo kada je sve prošlo i kada sam u maminom telefonu videla da su se ona i Dača tog dana čuli 14 puta, od tada ponavlja da su tada pričali kao da su znali da se nikada više neće čuti i to me mnogo boli - rekla je Suzana i potom dodala:

- Daču su svi voleli, voleli su druženja sa njim, a on je često umeo da sa raznih proslava ode ranije, jer je znao da kaže: "Kadgod je najlepše, nešto se desi", a on se od problema uvek sklanjao, jednostavno je bio takav.

Masovni ubica, rodom iz istog sela, podsetimo, kobne večeri je bez ikakvog razloga pucao na omladinu koja se često okupljala kod spomenila Ravni Gaj, gde su umeli i satima da sede, druže se uz pesmu i smeh. Pucnjava iz "kalašnjikova" i potom jauci i vapaji u pomoć prekinuli su to veče - za neke od njih to je bilo poslednje zajedničko okupljanje. Pored Dalibora, Uroš Blažić je u Duboni streljao i brata i sestru, Milana i Kristinu Panić.

- Moj Dača je tog dana otišao na posao, vratio se kući, doneo je i lekove svojoj babi koja je bila bolesna. Trebao je da polaže za kamion, odvozao je poslednji čas. Naveo je da ne spremam ništa za večeru jer će on kupiti pljeskavice da svi zajedno jedemo. On i ja smo seli da gledamo utakmicu. Međutim, stiže mu poruka da su se drugari skupali, i rekao mi je da ide na 15 minuta da se druži sa njima i da neće dugo jer sutra radi. Odlazi, čujem prvi pucanj, rafal, kažem Mišo neko puca, on mi kaže možda se neko oženio, a ja mu kažem ovako se ne puca. Komšinica zove Mišu i kaže deca su ubijena - ispričala je Daliborova majka, Danijela, na jednom od suđenja, pa potom nastavila dalje: