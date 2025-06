VIŠI SUD U BEOGRADU, sudija Aco Brajković, kao sudija pojedinac u parnici tužioca Marka Miljkovića iz Beograda čiji je punomoćnik Nikola Jerković, advokat iz Beograda, protiv tuženih Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio -vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) i Rajka Nedića iz Beograda, odgovornog urednika elektronskog izdanja Kurir.rs, čiji je zajednički punomoćnik Branislav Glogonjac, advokat iz Beograda, radi naknade nematerijalne štete, vrednost predmeta spora 100.000 dinara, nakon održane usmene, glavne i javne rasprave zaključene dana 05.03.2025. godine doneo je PRESUDU

1. ODBACUJE SE tužba Marka Miljkovića iz Beograda u delu kojim je traženo da se utvrdi da je drugotuženi Rajko Nedić iz Beograda, odgovorni urednik elektronskog izdanja Kurir.rs, čiji je izdavač Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio-vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) povredio pretpostavku nevinosti na štetu tužioca Marka Miljkovića iz Beograda, objavljivanjem informacija u rubrici crna hronika dana 08.06.2022. godine, što su tuženi dužni priznati i trpeti.

II DELIMIČNO SE USVAJA tužbeni zahtev tužioca Marka Miljkovića iz Beograda pa SE OBAVEZUJU tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio -vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu i Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled povrede časti i ugleda solidarno isplate iznos od 30.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.03.2025. godine, kao dana presuđenja pa do isplate, u roku od 8 dana od dana prijema pisanog otvpravka presude pod pretnjom prinudnog izvršenja.

III ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Marka Miljkovića iz Beograda U DELU u kojem je traženo da se obavežu tuženi Privredno društvo za obezbeđivanje prava i distribuciju audio -vizuelnih proizvoda MONDO INC DOO BEOGRAD (Stari grad) sa sedištem u Beogradu i Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove usled povrede časti i ugleda solidarno isplate preko dosuđenog iznosa iz stava drugog izreke presude od 30.000 dinara, a do traženog iznosa od 100.000 dinara, iznos od još 70.000 dinara sa zakonskom zateznom kamatom počev od 05.03.2025. godine, kao dana presuđenja oa do isplate KAO NEOSNOVAN.