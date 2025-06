- Ako često napadaju osobbu, maltreiraju, pozivaju telefonom i uhode, oni su pretnja i žena to prepoznaje. Žena to prijavi, ali ako neko ne počini delo, ne možete mu ništa. Mi stavljamo zabranu prilaska tek kada se nešto desi, jer inače nemamo osnovu. Moramo da razvijemo bolje sisteme podrške tim ženama, one se žale da ih ljudi progone. To jeste pomućena svest, oni upadnu u takvu ljubomoru, posesivnost, zamračenost uma da oni gube granicu - kaže Anđelić.

- Žrtvre koje su sa ovom osobom živele godinama, one već imaju sisteme odbrane. To su muškarci koji će vas jednog dana pretući, sutra doneti cveće i obećavati da se neće ponoviti. Žrtve pokušavaju da se drže za nadu. Niko ne pomisli da bi to otišlo toliko daleko da vas neko ubije. UVek postoji verovanje da će sve biti u redu i da će se on promeniti. Kada žrtva prepozna da se nešto neće završiti dobro, ona mora da potraži pomoć. Onda postoji onaj deo stida, kao da ste vi krivi što je neko agresor. Najčešće od žena čujem "rekao mi je da ja to nisam uradila, on ne bi morao da me tuče". Uvek je ta krivica kod žrtve - kaže Anđelić.