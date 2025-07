- Fliki, hvala ti za sve što si ikad uradio za mene. Svađali smo se, voleli i tako u krug. Nikad neću zaboraviti tvoje reči: "Nina, ako ti nešto treba, tu sam, do kraja. Ispunio si to, ali ja sam to drugačije zamišljala. Ljudima nisam htela da poverujem kada su mi rekli, ne verujem ni sad, a mislim da nikad ni neću. Ubeđivala sam sve oko sebe - ljudi, ne lažite me, juče sam ga videla, juče smo pričali. Nažalost, bila je istina, bolna istina. Ti ćeš za sve nas i dalje živeti pa makar to bilo i u molitvama. Odmori se napokon Fliki, trebalo ti je to. Nedostaješ mi i žao mi je što nismo otišli na to piće, da se smejemo i za****vamo kao da nam je to poslednje - piše u jednoj objavi.