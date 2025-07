- Ja sam prvi dobio informaciju od jedne mame koja je radila u domu, koja me zvala tačno u 9.54, dvoje dece je pobeglo do nje i na interfon su javili da je učiteljica ubijena. Sa tom informacijom me je zvala. Bio sam na parkiralištu svoje firme, koja je par kilometara udaljena od škole, tako da sam odmah ušao u auto i krenuo u školu. Dogodio se napad na učiteljicu, instinktivno su se deca borila i izašla su iz učionice, a kasnije se vratio napadač i lovio decu po razredu. Deca su bežala u tom trenutku. I u tom trenutku se dogodilo ubistvo deteta iz razreda i ranjavanje drugog sedmogodišnjaka - kaže Sikirica i dodaje: