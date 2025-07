- Mi smo u potpunom šoku jer komšija nije poznat kao nasilan čovek. Šta više, baš suprotno. On je godinama radio u lokalnoj prodavnici i pamti se kao poštenjačina na tom poslu. Sećamo se kada je trebalo popis da se pravi, kod njega sve mora da se složi. Sekirao se po tri dana zbog toga jer je po prirodi čovek plašljiv, oprezan i pošten. Zato se svi čudimo šta se to dogodilo. Ono, ima sto verzija, ali mi komšije nećemo da vam ispričamo ni jednu - rekli su nam ranije u ovom selu.

- Mi smo čuli pucnje i kada je komšija savladan, rekli su nam da žena ima četiri prostrelne rane. Operisana joj je plućna maramica i još tri metka su u gornjem delu ruke. Valjda je i ključna kost polomljena, tako nam rekoše ispred crkve kada se sve završilo. Sreća da neko drugi nije nastradao jer je on pucao i po putu na nju. Nju je ciljao, a ona je bežala po putu. Komšinica je sa tom jednom prostrelnom ranom bežala jedno 200, 300 metara. Posle se pričalo po selu svašta, ali pravi motiv još uvek niko ne zna. Nama je svima u selu žao što se to dogodilo jer to nisu loši ljudi - rečeno je Kuriru posle pokušaja ubistva.