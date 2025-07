Veštak sudske medicine Radovan Karadžić ostao je pri svom nalazu koji tereti Petkovića da je on zadao udarac u predelu vrata Stojmenoviću koji je doveo do pucanja vertebralne arterije. On je objasnio da je usled udarca u levu bočnu stranu vrata došlo do prekomernog istezanja ovog dela tela i to udesno sa mogućom rotacijom, uključujući i glavu.