Glavni osumnjičeni, M.Š.K. (41) iz Sremskih Karlovaca, tereti se za teško ubistvo Zorana Gole, pokušaj ubistva E.R. i nasilničko ponašanje. Preostala trojica – Đ.B. (29), S.D. (36) i A.S. (36), svi iz Inđije – optuženi su za nasilničko ponašanje, dok se Đ.B. dodatno tereti i za pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Na saslušanju pred tužilaštvom, trojica optuženih – Đ.B., S.D. i A.S. – izneli su svoje verzije događaja, dok se M.Š.K. branio ćutanjem. On je, nakon hapšenja, zadržan u pritvoru koji mu je produžen do 5. avgusta, dok se ostala trojica brane sa slobode još od 7. marta, nakon što im je ukinut pritvor.