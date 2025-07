Tri ubistva u selima svrljiškog kraja, koja su se dogodila 2016, 2018. i 2020. godine i dalje se spominju među lokalnim stanovništvom i prepričavaju se kao potpuna misterija ovog dela Srbije, s obzirom na to da ubica ili više njih ni posle više godina nisu otkriveni!

Ipak, nekoliko stvari povezuje sva tri brutalna zločina. Momčilo Simonović (59), Vukadin Božinović (93) i Borislav Kostić (75) sviepo su ubijeni u svojim kućama, a u sva tri slučaja motiv je koristoljublje. Meštani svrljiških sela zbog toga ne isključuju mogućnost da ista osoba stoji iza sva tri zverska ubistva koja su se dogodila u takozvanom svrljiškom trouglu sela - Galibabinac, Mardželat i Lalinac i to u razmacima od po dve godine.

- Jedino što je ovde poznato je motiv. U pitanju je pljačka novca i vrednih predmeta. Ono što je do sada poznato je da su sva trojica ubijenih imala neku vrstu ušteđevine u svojim domovima - kaže žitelj svrljiškog kraja za Kurir i dodaje da stanovništvo ovde, koje mahom čine penzioneri, stari i nemoćni posle toliko godina ne živi više u konstatntnom strahu, ali određena doza opreza postoji.

Ono što budi dodatnu jezu u ovim slučajevima jeste to što se ne zna da li iza ova tri zločina stoji ista osoba.

- To bi bilo baš strašno, to je onda serijski ubica i ko zna na šta je sve spreman... A još strašnije je što je slobodan i što se šeta među ljudima, spreman na monstruozne stvari. Iako godine prolaze, nadamo se da istražitelji neće zaboraviti ove zločine u svrljiškim selima i da će pravda kad tad biti zadovoljena - kažu meštani.

On je vezan za stolicu i mučki prebijen, da bi priznao gde krije novac. Ispostaviće se, mučenje je trajalo nekoliko sati. Njegova sestra Toplica Kostić kazala je ranije da joj "dušu razjeda činjenica da je ubica njenog brata i njenih komšija i dan danas na slobodi".

Inače, pokojni Simonović je bio vredan poljoprivrednik. On je imao novac i kod kuce i u banci. Prodavao je mleko i druge pololjoprivredne proizvode.

Međutim, obdukcija je pokazala da žrtva ima povrede i po rukama i to one odbrambene, što ukazuje na to da se borio sa napadačem pre nego što je dobio smrtonosni ubod - kaže izvor.