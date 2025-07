- Oni se sumnjiče da su, od decembra 2024. do kraja aprila 2025. godine za najmanje 180 iregularnih migranata, omogućili nedozvoljen prelaz državne granice Bugarske i Srbije, nedozvoljen tranzit preko Srbije, kao i nedozvoljen prelaz državne granice Srbije i Hrvatske, kao i Mađarske i dalji tranzit do Nemačke - navode u saopštenju.

Organizovanu kriminalnu grupu predvodio je D. T.(1977) iz Beograda, koji je, sumnja se, koordinirao nedozvoljenim tranzitom iregularnih migranata od blizine državne granice sa Bugarskom do Beograda, odakle su odvoženi do više lokacija u Beogradu, a zatim ka Subotici gde im je omogućavan nedozvoljen prelaz državne granice, ili ka Šimanovcima, gde su skrivani u kamion i krijumčareni do Nemačke.