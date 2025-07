Vušović je, kako navode, uveden do optuženičke klupe koja je neprobojnim staklom odvojena od ostatka sudnice, s lisicama na rukama. Obučen u sivo odelo i belu košulju, u rukama je nosio i fasciklu, koja mu je poslužila kao štit od foto-reportera.

Kako navode, tokom suđenja on je sedeo iza stakla i nije mogao da ima direktan kontakt s prijateljima koji su došli da prate suđenje. U njegovo ime govorila su dva advokata koje je angažovao. Oni su, kako prenose mediji, pokušali da ospore optužnicu tvrdeći da je Vušović žrtva "kampanje blaćenja koja je pokrenuta u Srbiji" i da su optužbe protiv njega netačne, a da on nije nikakav "šef mafije". Kad su u pitanju dokazi pribavljeni posle dešifrovanja Skaj aplikacije, naveli su da je "tim dokazima moguće manipulisati", kao i da Džoni sa Vračara nije koristio Skaj.

Prema navodima optužnice, Vušović je isplanirao i organizovao napad na pripadnika škaljarskog klana u Berlinu. Dvojica izvršilaca, kako se navodi, 17. februara 2020. ispalila su dva hica u pravcu mete. Međutim, on je uspeo da pobegne ubicama, ali je likvidiran dve nedelje kasnije u Crnoj Gori u eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil.

- Naš klijent ni na koji način nije bio umešan u planiranje ubistva. Nikola Vušović nije "šef mafije", kako ga tužilaštvo prikazuje. On je osoba koja se uhvatila u mrežu političkih intriga i medijske histerije. Postao je meta prave kampanje blaćenja u Srbiji i zatražićemo međunarodnu zaštitu za Nikolu Vušovića - izjavio je, kako navode, njegov advokat, tvrdeći da Džoni sa Vračara "ne bi preživeo nijedan dan u Srbiji, bez obzira na to da li bi bio u pritvoru ili na slobodi".