Policijski pukovnik Dragan Simić Simke (43), načelnik Odeljenja unutrašnjih poslova Savski venac SUP u Beogradu, ubijen je na današnji dan pre 26 godina.

Videvši prijatelja oblivenog krvlju kako leži, sedokosi čovek pobegao je ka Simićevoj kući. Jedan od napadača je krenuo za njim, a drugi, koji je nosio crveni kačket, prišao je Simićevom telu u lokvi krvi i ispalio mu još jedan hitac u glavu. Za to vreme Simićev prijatelj je iz kuće telefonom pozvao policiju. Ubice su kroz prolaz između zgrada pobegle u Mlatišuminu ulicu, odakle im se gubi svaki trag.

Dragan Simić, koga su kolege i prijatelji zvali Simke, važio je za dobrog i uzornog policajca. Posle završene Srednje škole unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici, kao mlad inspektor angažovan je na rasvetljavanju krvnih i seksualnih delikata. Za to vreme diplomirao je na Fakultetu bezbednosti u Skoplju. Simić je bio načelnik Odeljenja za potrage SUP Beograd, odakle je 1995. godine prebačen za prvog čoveka Odeljenja za krvne i seksualne delikte. Postavljenje je usledilo posle ubistva inspektora krvnih delikata Dragana Radišića. Na funkciji u Odeljenju za ubistva Simić je bio direktno involviran u istrage oko likvidacija mnogih viđenijih ljudi (Radovana Stojičića Badže, Zorana Todorovića Kundaka...), i aktivno je sarađivao sa pred rat ubijenim bivšim načelnikom krim-uprave SUP Beograda Miloradom Vlahovićem. Godine 1998. prebačen je u OUP Savski venac.