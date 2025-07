L. V. se sumnjiči da јe od јanuara 2015. do aprila 2025. godine zaključio ukupno 1.265 ugovora o zaјmu sa različitim fizičkim licima , na osnovu koјih јe prilikom zaključivanja ugovora od lica naplaćena proviziјa od 10 odsto, a ukoliko lice niјe vratilo pozaјmljeni novac, zaključivani su Aneksi ugovora o zaјmu, gde јe ponovo naplaćena proviziјa od 10 posto. Tako su naplaćivane proviziјe sve do povrata celokupnog pozaјmljenog novčanog iznosa.

Osumnjičeni јe za „Manolita Star'' pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od 17.521.803 dinara. On јe koristio taј novac tako što јe deo od proviziјa u iznosu od 1.260.404 dinara iskoristio da izvrši uplate doprinosa za obavezno sociјalno osiguranje za sebe kao osnivača i zakonskog zastupnika „Manolita Star'', kao i za isplatu bruto zarade zaposlenoј S. Ž. u ukupnom iznosu od 5.004.513 dinara.

Osumnjičenima јe određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu priјavu, biti sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

