Podsetimo, u istoj ulici, sinoć oko 20.10 sati, nepoznata osoba ispalila je više metaka u pravcu Alibega, koji je bio u automobilu. On je sinoć prošao bez povreda, ali je u pucnjavi u januaru 2020. bio teško ranjen i jedva se oporavio. Dok je boravio u bolnici, "vračarci" su navodno pripremali njegovu likvidaciju i razmatrali da mu postave bombu na izlaz iz bolnice.

U to vreme, informacije o tome kako se oporavlja posle operacije, ali i kada doktori planiraju da ga otpuste iz bolnice, dobijali su od optuženog pripadnika grupe Miloša Raičevića, koji ga je redovno posećivao, donosio mu hranu i vozio majku.

- Istovemeno, prema presretnutim porukama sa "Skaja" pravili su plan da likvidiraju i Alibegovog "mališu", mladića koji mu je navodno bio pratnja i vozač, a prema informacijama vođa klana, nudio se i da ubije koga treba. U vreme dok je Alajbegović boravio u bolnici, "mališa" ga je obilazio do određenog trenutka, a onda je nestao i niko nije znao gde je. Ispostavilo se da je reč o pokojnom Aleksandru Halabrinu, čije je telo nađeno u raki kod Sopota, a za njegovo ubistvo optuženi su "vračarci" - podseća sagovornik Kurira.

- Na odeljenju je uvek tri medicinska radnika, gledao sam ja to odmah bato, treba da je neko pravi da to uradi hladnokrvno - odgovara im on u februaru te godine, dok ih redovno obaveštava o zdravstvenom stanju, koracima koje lekari preduzimaju, ali i o tome na koga bivši vođa navijača sumnja da je pucao u njega.