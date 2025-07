- Pod tim okolnostima je to zvučalo meni kao otvorena pretnja. Ona je oštećena, a moj suprug okrivljen ili osumnjičen, to mi je zvučalo kao pretnja "pozdravite porodicu". Da je to rekla pod drugim okolnostima ne bih to tako shvatila, ali je ovo bilo baš očigledno. Moje ime se pominje u delu optužnice, govorilo se da sam navigacija za navodno ubistvo Aleksandra Šarca.