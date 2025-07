Otac devojčice govorio je za Kurir televiziju o tome kako je došlo do toga da je supruga odvela dete u Nemačku.

- Dogodilo se u aprilu 2023. godine, kada sam otišao u Kragujevac da vidim svoje dete, gde mi je nepoznati čovek otvorio vrata. Gospodin me je pitao ko sam. Rekao mi je da uđem kako bi mi rekao o čemu se radi. Ušao sam u stan i video o čemu se radi. Supruga je nestala iz stana, a ključ je ostavljen kod komšije iznad. Ostavili su ogromne dugove čoveku za komunalije, stan je ostavljen u lošem stanju. Istok trenutka sam prijavio slučaj policiji. Oni su mi rekli da je dete sa majkom i nema problema. Kada su proverli po matičnim brojevima, videli su da su majka i dete napustili državu i tu nastaje prava agonija za mene - kaže Kojović i dodaje:

- Meni je moje dete najvažnije, uspeo sam da se približim detetu, došao sam u Nemačku. Kada sam pre 2 meseca iz Nemačke krenuo za Srbiju, na granici su me uhapsili zbog alimentacije, navodno ja nisam plaćao. Znam da sam platio taj period i zamolio sam sudiju da odem da donesem sve uplatnice. Osudila me je na uslovnu kaznu tri godine. Odem kući i nađem uplatnicu iz tog vremena.

- Ovo nije otmica, dete je sudski dodeljeno majci. Oni su živeli u Beogradu, posle razvoda odlazi u Kragujevac i živi tamo sa detetom. Dete kada je otišlo pre dve godine, ima već 12 godina. Žena je otišla sa svojim sada zakonitim suprugom, gospodin ima taj problem ukupno 12 godina, to nije malo - kaže Zdravković i dodaje:

- On je faktički u problemu od detetove druge godine, dete odrasta sa majkom. On je već 12 godina u sudskom sporu da bi viđao dete. U praksi se dešava do nasilja u porodici. Ja sam uvek na strani žena i treba da se poštuje sud. Otac uredno plaća alimentaciju, ali je najbitnije da dete želi oca i kad poraste. Ne znam pod kojim okolnostima je gospođa prešla granicu, ali pretpostavljam da ima neku saglasnost.