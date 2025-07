Kako smo već napomenuli, Batina sestra je na svom Instagram profilu objavila niz crnih fotografija na kojima je bio tekst koji kida dušu. Opisala je noć koju nikada neće zaboraviti. Noć koja je promenila celu porodicu i zavila u crno do kraja života.

- 00.02 - vibrira mi telefon. Gledam zove me mama. Mislim se, "Što me zove u ovo doba?" Kaže mi: "Brzo dolazi kući, tata je imao udes, ne znam da li je živ!" Tata... Iskačem iz kreveta. Tresem se. Vrištim i govorim "ne, ne, ne Bože, nemoj molim te". Vozim do Zrenjanina 200 kilometara na čas. Vrištim i plačem. Zovem mamu - ne javlja se. Zovem Batu. Batu... Ne javlja se. Stižem u Zrenjanin u 00.40 časova. Odlazim u Hitnu pomoć. Mrak. Nigde nikog. Na šalteru mi kažu da se desila saobraćajna nesreća na Bagljašu kod crkve. Kod crkve... Kažu mi: "Bata...", pitam ih "šta Bata" - "Poginuo Bata..." - reči su sestre koja je u trenu ostala bez brata, oslonca i najveće ljubavi u životu.