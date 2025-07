Zajedno sa meštanima, Kurir je obavio rekonstrukciju ovog strašnog događaja . Filip je, kako saznajemo, ukućanima rekao da bi otišao da legne, a onda se nekim čudom našao na vratima komšija. Srđan mu je otvorio i gostoljubivo je hteo da ga pusti u kuću, a ovaj je nasrnuo na njega i oborio ga na zemlju. Potom je krenuo na baku, Srđanovu majku, ali ona se nekako odbranila. Prema rečima komšija, ono što je ljudskom mozgu neshvatljivo, kosom je krenuo da udara Vlastimira koji je ionako nepokretan i bolestan . Komšije su pokazivale novinarima tragove krvi gde se sve to odvijalo u dvorištu. Tada je Filipov brat, priseban dotrčao do komšijske kuće i sprečio više mrtvih u ovom piru.

- Ta noć je stvarno bila stravična. Šta čovek da ispriča posle toga. Krv je bila na sve strane, vika, jauci. Evo, ovde kod kapije još ima krvi. Mi na žalost nismo znali da se on lečio zbog psihičkih problema. On ne živi ovde, ali ranije kada dođe, sasvim se normalno ponašao. Sada posle ovoga, počeli smo da zaključavamo kapije, nikada to nisam radio u životu. Uvek je bilo otvoreno, ali sada, nije sve to prijatno - ispričao je Lazić za Kurir.