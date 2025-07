- Tada je objasnio da nema veze sa kriminalom i da više nikog ne napada. To mu je bio deveti atentat i bio je interesantan u medijima. Posle nekoliko dana, kada smo svi pisali da je u kritičnom stanju, on se javio i rekao da bi voleo da se vidimo. Interesantno je da smo se našli u kafiću u centru grada. Ne znam da li bih sada to uradio, posle telefonskih razgovora njegovih protivnika. Vukao je nogu, samo što je stigao iz bolnice. Ostao mu je metak u rebrima.

- Bio je zadovoljan našim intervjuom, ponavljao je da nema veze sa tim, pričao je njegove dogodovštine i načine na koje je uvek bio priseban. Konobar iz tog kafića me je sreo pre neki dan i pitao me je da li je to isti čovek. Taj dan je bila vanredna situacija u kafiću. Ljudi su gledali bukvalno čoveka iz bolničke postelje koji je došao da razgovara sa nama. Mrtva hladan je došao na kafu, čak se i iznervirao što tog dana nije bilo hrane u kafiću. On je takav mentalni sklop - zaključio je Rajko Nedić.