U to vreme, Alajbegović je bio u bolnici u teškom stanju, pošto je na njega pucano i 25. januara 2020., u istoj ulici u kojoj je nepoznati napadač za kojim policija traga ispalio hice pre dva dana u njegovom pravcu. U trenutku kada je pre pet i po godina pucano na njega, kako se navodi u krivičnoj prijavi, bio je upravo u društvu Halabrina.

U istoj optužnici protiv kriminalne grupe, citirane su i poruke koje je preko Skaja navodno razmenjivao pokojni Halabrin sa nepoznatom osobom, a iz kojih proizilazi da su u "ratu sa vračarcima i Slavoljubom Trajkovićem Trajkom ", a da su "ekipa koja ratuje on, Alibeg i Lazar Vukićević".

U nastvku dodaje da "zna da Dekster nudi pare za njegovo ubistvo", a da je Slavoljub Trajković Trajko iz Kaluđerice to prihvatio "jer mu je prašio na kola".

- Ja, Laki, Alibeg i ostali smo u radu sa Vušovićem. Ja sam im zviznuo Krompirka. Trajko nije smeo da prihvati da radi Alibega, pa je prašio neko drugi, a Dekster je našao ljude za posao i za Lakija i za mene - prenosi on nepoznatom sagovorniku svoja saznanja.

- Ja ću da ga zviznem, ovo je lično! U čelo ću ga upucati. Ja i Alibeg ćemo da ga ubijemo kao kera. Nude bre lovu za moju glavu. Neki Dekster iz Kaluđerice, ubiću ga kao kera. Obojicu, brata mi. Ti spremi pare da nas ispoštuješ, zakopaću ti ga u baštu pa ga popiš..aj. Kad neko zapreti mom životu brate više nema nazad. Pucao sam im na kola pre sedam dana, al na druga njegovog, nisam ni znao da je magarac bio u kolima Dekster. Saznaj mi ko je gde je, da ga izbodem u srce. Trajko je mrtav, brata mi. Brate ovo je između nas, sve ću ih pobiti. To su moji nerpijatelji. Laki, Alibeg, ja i ostali smo protiv, to je ono što nisi znao - objašnjava navodno sagovorniku u nastavku poruka i kaže mu da za ovo što mu je napisao, znaju samo sagovornik i Alajbegović.

- Laza platio dva konja za pripremu, da me ubiju Alibegu i klinucu. Čekamo slike i tog malog cinkaroša piše u poruci od 26. januara 2020.

On je tada, prema nezvaničnim informacijama, ispričao da su on i pokojni bili bliski prijatelji i da su neko vreme čak živeli zajedno. Iz optuženice proizilazi da su pripadnici Džonijevog klana dok je on ležao u bolnici, pripremali likvidaciju njega ali i "mališe", koji ga je redovno obilazio i dovozio Alibegovu majku u posete.