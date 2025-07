Ime starlete Tamare Đurić, osim u pripremama za ubistvo Aleksandra Šarca, pominje se i vezano za pokušaj "vračaraca" da ubiju svog saradnika u pritvoru u Bijelom Polju, Strahinju Stojanovića. Stojanović je u januaru 2021. uhapšen u Crnoj Gori, i pošto su dobili informaciju da je odlučio da "propeva" u policiji odlučili su da ga otruju cijanidom, koji su stavili u pečenje i preko njegove sestre mu poslali kao paket iza rešteka. Međutim, kako otrov nije delovao, jer je ubrizgan u vrelo meso, Vušović je, kako navodi tužilaštvo, na internetu otkrio da daleko jače od cijanida ima dejstvo "botulinum toksin". Zbog toga je, navodno, od Kačarevića tražio da ga nabavi preko supruge.

- Treba da se nabavi nešto, ako je Tamara dobra sa nekim doktorom, plastičnim hirurgom, platiću ne pitam. "Botulinum toksin", to se koristi za botoks. Treba da nije prerađen. To je najjači otrov koji postoji, pitaj nekog od poverenja - tražio mu je navodno Vušović, na šta je Kačarević odgovorio: "Ona je dobra sa dosta njih. Mislim da ću nabaviti. Pitao sam Tamaru, kaže to su ampule".