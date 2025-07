Dečak (12) koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Vranju uzeo je kobnog dana trotinet svojih roditelja dok su on bili na poslu, nakon čega je podleteo pod kamion , tvrde poznanici njegove porodice.

Vranjanci su ispričali da je to divna porodica, da su povređeni dečak i njegov mlađi brat deca za primer, a njihovi roditelji su prema tvrdnjama veoma požrtvovani i radni ljudi.

- Taj dečak je dete za primer, to je jedno toliko vaspitano i kulturno mlado stvorenje, da ja ne umem rečima da vam opišem njegov dobrotu. Jako se brinem za njega, samo da mu dragi Bog pomogne da se oporavi i da posledice ovog užasa budu što manje. Njegovi roditelji su mladi ljudi, veoma dobri i požrtvovani. Dečakova majka je nedavno počela da radi u istoj firmi gde joj radi i muž. Kada su oni na poslu decu čuva baka, mnogo ih lepo žena pazi i voli. Taj dan kada se dogodila katastrofa dečakovi roditelji su bili na poslu, a na njega i brata je pazila baka - ispričala je Vranjanka.

Dečak (12) krišom izašao iz dvorišta

- Mislim da je taj električni trotinet od dečakovih roditelja, ja njega nikada nisam videla da ga vozi. Mislim da ga je prvi put i vozio na dan nesreće. Koliko sam ja razumela, iz kasnijih razgovora sa njegovom bakom, on se iskrao iz dvorišta na trotinetu. Jedna sekunda je bila dovoljna i eto, sada je u životnoj opasnosti. U našoj ulici niko ne vodi računa kako vozi, ovde stalno proleću automobili, kamioni i raznorazni motori, čak i oni koji se ne čuju. Dečak je mnogo mlad da bi znao da vozi, na sve to nepažnja vozača koji su navikli da ovuda jure... Mislim da je svašta uticalo na ovaj nesrećni slučaj. Opet kažem, to je divna porodica i nadam se da će dete izaći sa što manjim posledicama, zbog njega, ali i ostalih članova tog domaćinstva - zaključila je sagovornica.