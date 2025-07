- U tu nedelju, kada se sve dogodilo, Branislav me je zvao uveče između 20 i 20.30 časova i rekao da se više nikada nećemo čuti, misleći na njega i mene. Rekao je da ih je ubio sve. Odmah sam pozvala policiju, ali su mi u policiji rekli da je patrola već na putu mesta događaja. Nisam verovala da se to zaista desilo, pa sam pozvala Draganu, nadajući se da ću čuti njen glas, ali se na njen mobilni telefon javio Branislav - ispričala je svedokinja tada i dodala da je pitala Branislava šta je to uradio, a da joj je on odgovorio: „Ležim pored nje i krvavu je ljubim.“