Osam godina je prošlo od zločina kakav Srbija ne pamti, kada je Marko Nikolić, koga su nazivali - monstrum iz Rakovice, ubio četvorogodišnjeg sina i bivšu suprugu, ispred Centra za socijalni rad, a potom se pred Novu godinu ubio u zatvorskoj ćeliji. Samo dve godine pre zločina koji je počinio, bio je organizator protesta tokom kog su građani štitili parkić od divlje gradnje „da bi deca imala gde da se igraju“.

Nedić je samo tri meseca pre zločina sedeo u jednom beogradskom kafiću upravo sa Markom Nikolićem, koji je u tom trenutku izgledao potpuno normalno:

- On je tada potpuno bio pomahnitao, jedva su ga savladali komunalni policajci, držali su mu sat ili dva glavu na užarenom betonu, otud i ova fotografija sa ranama. Fotografija koja je slikana u parku i fotografija kada je osuđen su veoma različite. Ja sam sa ovim čovekom samo dva meseca pred zločin sedeo u jednom beogradskom kafiću u centru grada - kaže Nedić i dodaje:

- Naime, moj prijatelj je Markov komšija, on me je pozvao i objasnio da imaju problema upravo s tim parkićem, da više ne znaju šta će jer preti divlja gradnja, da je on zabrinut za svoje dete, za svog sina. Tada smo sedeli i pričali tri sata. Ni na koji način nije odavao sliku o sebi, nije ni pričao o svojoj porodičnoj situaciji. Uglavnom smo razgovarali o komunalnim problemima. Bio sam šokiran kada je posle nekoliko meseci taj snimak isplivao, nisam verovao da je to u stvari Marko sa kojim sam sedeo, nikada ne bih povezao da mi prijatelj nije rekao. On se razveo i imao je problem sa viđanjem deteta, ali niko nije znao zaista da će dotle da dođe.

Nađa Tulić se nadovezala na ovu temu, objasnivši da se u apsolutno svakoj osobi može proceniti psihopatska ličnost:

- Uvek postoje neki znakovi koji ukazuju na to da će neko počiniti zločin, samo mi ne obraćamo pažnju. Jer zašto bi Rajko, koji je sedeo sa njim zbog problema u parku, procenjivao da li je neko spreman da izvrši ovakvo delo. Ali, znakovi moraju da postoje – psihopate i narcisi imaju tendenciju da zadrže dobru sliku u društvu, a najgori su prema najbližima.

Takođe, vest koja je uzburkala javnost bila je ta da je Nenad Alajbegović Alibeg najmanje 10 puta izbegao smrt od devedesetih godina do danas. Samo 2020. godine na njega je pucano tri puta i to u januaru, junu i oktobru. Sve pucnjave tokom proteklih 15 godina dogodile su se na Novom Beogradu, a većina čak i u istoj ulici. Pre nekoliko dana se dogodio još jedan pokušaj atentata.

- Interesantno je da se većina napada dogodila u njegovom kraju, kod Fontane. Slično situacija se dogodila i u novebru 2020. Izlazio je iz kola, momak sa kačketom ga je upucao, a on je izleteo krvav i bio je veoma pribran, tada je zaustavio autobus. On je hladnokrvno zaustavio gradski prevoz, vozaču je rekao da pozove taksi. I tada je, čini mi se, bio pogođen jednim metkom, ostao mu je taj metak u rebru, a inače se teže kretao jer je pre toga, bio pogođen u nogu, pa su mu i neku šipku stavili. Moja koleginica i ja smo ga svega nekoliko dana posle izlaska iz bolnice videli u jednom kafiću u centru Beograda - kaže Nedić i dodaje:

- On je nama uspeo preko nekih prijatelja da da intervju iz bolnice. Čini mi se kao da ga je iritiralo to što smo pisali da je teško povređen, da ko zna kada će da izađe. On je proveo svega nekoliko dana u bolnici i onda smo se našli u jednom kafiću u centru Beograda. Došao je s jednim prijateljima, bez obezbeđenja. Mi smo bili prilično iznenađeni. On je bio hladnokrvnan, nije delovao uopšte kao neki mafijaš i kriminalac, čovek srednjih godina, bio je opušten u nekoj trenirci i patikama, popili smo piće, manje više ispričao sve šta mu se sad dogodilo.

Spasić ukazuje da bi pokušaj likvidacije Nenada Alajbegovića mogao biti povezan sa ubijenim Halabrinom i Vukićevićem, što može biti trag u istrazi:

- Nama je Nenad Alibegović poznatiji kao vođa navijača. Krajem januara 2020. on je teško ranjen i rekao je da su se lekari četiri meseca borili za njegov život jer je imao sepsu. Skaj prepiske otkrivaju da je jedna kriminalna grupa pripremala njegovu likvidaciju, a ono što možda ukazuje na neki smer istrage jeste to što je, kada je pucano na njega, sa njim bio Aleksandar Halabrin, koji je ubijen u ta tri meseca dok je Alibeg bio u bolnici. On je bio u dobrim odnosima i sa Lazarom Vukićevićem, možda u svemu tome leži razlog za ovu poslednju pucnjavu.

Sa druge strane, Radosavljević ističe da, ukoliko ličnost uđe u vode kriminala, iz tih voda nikada ne može da izađe:

- Pošto se radi o jednoj osobi koju su pokušali da likvidiraju već 10 puta. Radi se o osobi koja je godinama u kriminalu, ne znam da li je i dalje, ali jednom kad se uđe u kriminal, iz toga se ne izlazi. Iz tih voda se nikada ne izvlače. Vrtlog kriminala vuče sve pred sobom i preživljavaju samo oni koji su najlukaviji. Godine 2020. izveden je atentat, a ta osoba koja je pokušala da ga ubije sigurno je specijalizovana za to. On se spasio jer mu je neko otvorio vrata, a on je ušao.

Tulić smatra da bahatost i uverenje u ličnu nepovredivost, posebno kod onih koji su preživeli više atentata, mogu biti razlog što se neko ne oseća ugroženo:

- Postoji ta bahatost kod ljudi koji su u tim vodama, možda misli da mu ništa niko ne može. Posobno neko ko je preživeo devet atentata, taj misli da će uvek imati sreće, pa može biti i to razlog. Može biti zaista razlog da on ne veruje da je više ugrožen. Mislim da niko od nas ne zna šta je tu zaista, ali mogu da kažem da ljudi koji uđu u kriminal, skuplje plate izlaz nego taj ulaz - kaže Tulić i dodaje:

- Jednom kada uđete, jako je teško izaći jer su to mreže koje vas vuku sa svih strana i mnogo je teško preseći sve te mreže i živeti drugi život. Nažalost, nekada je to jedino moguće kada se potpuno izmestite iz okolnosti u kojoj ste ušli. Čak nekad ljudi odu na drugi kontinent, pa i dalje ne mogu da se izvuku. Sumnjivo je i što nema obezbeđenje, ali se on možda ne oseća ugroženo i ne oseća strah.

