- Malo pre nesreće, on je poslao sina na drugi kraj kamenoloma da mu donese crevo ili neki ključ za bager, nisam siguran. Dečko je otišao po to, a stene su se obrušile. Da je ostao i njega bi zatrpalo - priča za Kurir meštanin koji živi u neposrednoj blizini kamenoloma.

- Strašno je to, gledaš a nemoćan si da pomogneš ... Došao čovek iz daleka da zaradi za hleb i ostavio glavu ovde. I još mu sin to da vidi, uživo dečko gledao smrt i sve to... Nema većeg bola - kaže sagovornik Kurira koja živi u blizini i dodaje da ne pamti da su se u njihovom mestu slične nesreće događale ranije.

U teškoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 20 časova u kamenolomu u selu Kamenica, nadomak Kraljeva, život je izgubio radnik iz Vladičinog Hana, nakon što se na njega srušila velika količina kamenja. Njegovo telo spasioci su izvlačili gotovo deset sati, a ceo kraj i dalje je pod snažnim utiskom ove tragedije.

Kako nezvanično saznajemo, nastradali muškarac (51) već neko vreme je bio zaposlen u kamenolomu, a s njim je radio i njegov sin. Sudbina je, međutim, htela da sin u trenutku nesreće bude van pogona – bio je navodno poslat da nešto preuzme s druge strane kamenoloma, i time izbegao istu sudbinu. Kada se vratio, zatekao je stravičan prizor.

"Ne daj Bože nikome... Kažu da je samo pao na kolena i počeo da vrišti. Telo mu je bilo zatrpano pod ogromnom stenčugom, satima su pokušavali da ga izvuku. To su slike koje ostaju za ceo život", priča jedan od radnika koji je želeo da ostane anoniman.

I meštani sela Kamenica su i dalje potreseni:

"Čula se tutnjava kao da se brdo srušilo. Sve je podrhtavalo. Izašli smo napolje, a onda – sirene, hitna, policija, vatrogasci. Znaš da nešto nije u redu kad ovoliko ljudi dolazi", kaže za Kurir meštanin Slobodan (64).

"Strašno je to... Došao čovek iz daleka, da zaradi za hleb, i ostavio glavu ovde. I još mu sin to da vidi... Nema većeg bola", kaže baka Rada (75), koja živi u blizini.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome kako je došlo do odrona, niti da li je poštovana bezbednosna procedura. Istraga je u toku.



Kažu da je bio na drugom kraju, otišao po neko crevo za mašinu. Da je ostao tu – i njega bi zatrpalo. Kad se vratio i video šta se desilo... Više nije progovorio ni reč. Samo je stajao, gledao i jecao",