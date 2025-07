- Lopovi imaju svoje sezone, sada je tzv. letnja sezona kada se obijaju kuće, a tokom zimske se češće provaljuje u vikendice. Za vreme leta, kada se dešava najveći broj pljački, a to traje do nekog septembra. Tipovanje je ostala najznačajnija metoda, dakle lopov nekako sazna ili prati kretanje pa uoči da su ukućani otišli na odmor, a to rade čak i preko društvenih mreža. Međutim, danas ima i onih koji se obuku kao dostavljači hrane, pritisnu interfor i samo kaže da donese hranu, a kada ga pustite u zgradu to je njegovo mesto delovanja, pa će pokušati na nekoliko vrata - započeo je Spasić, pa savetovao kako da se zaštitimo:

- To su sredstva zaštite, sada imaju i te pametne utičnice koje palite i gasite preko telefona, a svako to sebi može da priušti, to košta 10-20 evra. Kada žrtva dođe u obijen stan, prvo treba da zove policiju, a provaljivanje vrata jeste savladivanje prepreka i to u Zakonu spada kao teža krađa, a zatvor je do osam godina. Dakle, pozovite policiju, a za nju je najznačajniji način izvršenja dela.