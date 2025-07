Međutim, kako je danas pozvan da obrazloži isti, on je ispričao potpuno drugačiju priču od one koju je ranije rekao.

- Srećko je lagao da sam ja silovao i ubio dedu. Rekao sam bilo šta da bi me pustili kući, rekli su mi iz policije šta da kažem, pretili su mi kad sam izašao iz Padinske, bio sam ošamućen od lekova, uveli su me u sivi auto i odvezli u 29. novembar. Tamo su me maltretirali skoro 7 sati, rekli su mi da ne kažem Saši da sam bio u policiji, da bi došli da ga uhapse - tvrdio je Dalibor, pa dodao da u tužilaštvu nije smeo da ispriča, kako kaže, da su mu pretili i da mu je policija prenosila šta je Srećko rekao i šta treba da kaže u tužilaštvu.