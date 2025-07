U Staroj varoši u Podgorici došlo je do upotrebe vatrenog oružja , a prema saopštenju policije ranjen je Igor Nedović .

"Danas je oko 13.30 časova u Podgorici došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada nepoznatog lica, a na štetu I.N. On je ovom prilikom zadobio teške telesne povrede i njemu se ukazuje medicinska pomoć.